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Покойникам «провели» диспансеризацию в башкирской больнице

Мертвые жители Башкирии «прошли» диспансеризацию.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Баймакского района Башкирии выявила нарушения при реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка установила, что два медработника местной больницы внесли в отчеты недостоверные сведения о проведении диспансеризации уже умерших пациентов.

По инициативе надзорного ведомства виновные врачи были привлечены к административной ответственности по статье «Невыполнение обязанностей о предоставлении информации о конфликте интересов». Им назначены штрафы, сумма которых не уточняется.

Главному врачу больницы внесено представление с требованием исключить подобные нарушения в будущем.

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