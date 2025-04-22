Покойникам «провели» диспансеризацию в башкирской больнице

Прокуратура Баймакского района Башкирии выявила нарушения при реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Проверка установила, что два медработника местной больницы внесли в отчеты недостоверные сведения о проведении диспансеризации уже умерших пациентов.
По инициативе надзорного ведомства виновные врачи были привлечены к административной ответственности по статье «Невыполнение обязанностей о предоставлении информации о конфликте интересов». Им назначены штрафы, сумма которых не уточняется.
Главному врачу больницы внесено представление с требованием исключить подобные нарушения в будущем.
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