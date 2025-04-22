«Только что закончилось заседание в мэрии по поводу 9 мая., — рассказал Алексей Петрович, глава Комитета “Победа”. — То, что нам не дадут отметить праздник спокойно, было понятно заранее. Оставалась робкая надежда на остатки здравомыслия у властей.
Однако сегодня официально правительством было заявлено, что 9 мая Республика Молдова отмечает один единственный праздник — день Европы. Для этих целей будет оккупирована главная площадь страны для обустройства «европейского городка». Тех, кто намерен отмечает День Победы, власть за собственных граждан, судя по всему, уже не считает. Для них возможностей встретить праздник достойно не предусмотрено".
В заседаниях ответственных служб взят перерыв до 24 апреля.
— По принципу прошлого года хотят сделать, — мы позвонили Алексею. — Площадь занята Европой, а «фрики» отмечают День Победы… «Белые» люди отмечают День Европы, а «отребье» — День Победы… По улицам и переулкам. Есть такая позиция власти. «Неграм» дается пару часов пробежаться по переулкам, а дальше мы отмечаем День Европы… А на площади будут «белые» люди, в том числе, из западных посольств…
— И что вы будете делать?
— Я уже озвучил позицию. У власти еще есть шанс откатить свое решение обратно. У нас была предварительная договоренность предоставить нам отдельную полосу по бульвару Штефана чел Маре, чтобы построить и сформировать колонны там Собраться по традиции у Арки Победы и пойти к Мемориалу… Нельзя провоцировать людей на недовольство…
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