Власти Молдовы хотят запретить празднование Дня Победы в центре Кишинева: ПАС требует отмечать только День Европы

— По принципу прошлого года хотят сделать, — мы позвонили Алексею. — Площадь занята Европой, а «фрики» отмечают День Победы… «Белые» люди отмечают День Европы, а «отребье» — День Победы… По улицам и переулкам. Есть такая позиция власти. «Неграм» дается пару часов пробежаться по переулкам, а дальше мы отмечаем День Европы… А на площади будут «белые» люди, в том числе, из западных посольств…