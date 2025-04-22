На территории Башкирии в перспективе построят почти три млн «квадратов» жилья

На заседании правительства Башкирии рассмотрели ход реализации механизма комплексного развития территорий, действующего с 2021 года. Премьер-министр республики Андрей Назаров отметил ежегодное увеличение темпов обновления городской застройки с использованием этого инструмента.
Глава кабмина сообщил, что согласно меморандуму с федеральным центром, регион взял обязательство обеспечить до 2030 года градостроительный потенциал более 7,5 миллионов квадратных метров, из которых 5,6 млн кв. м. планируется реализовать именно через механизм КРТ.
Исполняющий обязанности главы Министерства строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов доложил, что с 2023 года заключено 29 договоров КРТ с общим потенциалом около 2,8 млн «квадратов», включая семь соглашений на 620 тысяч кв. м., подписанных уже в 2025-ом. Эти договоры предусматривают не только строительство жилья, но и создание социальной инфраструктуры.
Премьер-министр поручил Минстрою совместно с местными администрациями расширять применение механизма КРТ и контролировать выполнение условий заключенных соглашений.
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