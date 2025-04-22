На территории Башкирии в перспективе построят почти три млн «квадратов» жилья

Исполняющий обязанности главы Министерства строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов доложил, что с 2023 года заключено 29 договоров КРТ с общим потенциалом около 2,8 млн «квадратов», включая семь соглашений на 620 тысяч кв. м., подписанных уже в 2025-ом. Эти договоры предусматривают не только строительство жилья, но и создание социальной инфраструктуры.