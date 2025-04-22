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В Самарской области будет облачно и без осадков ночью 23 апреля

Специалисты Приволжского УГМС поделились информацией о погоде в начале среды на своем официальном сайте.

Специалисты Приволжского УГМС поделились информацией о погоде в начале среды на своем официальном сайте.

По словам синоптиков, в 63-м регионе будет переменная облачность. Осадков в Самарской области не ожидают. При этом температура воздуха в губернии составит от +9 до порядка +14 градусов по Цельсию.

Также представители Приволжского УГМС прогнозируют юго-западный ветер с порывами примерно от 5 до 10 метров в секунду.

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