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В Ростове-на-Дону завершились поиски 13-летней школьницы

Весь город искал: как нашли пропавшую школьницу в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершились поиски 13-летней школьницы, которая пропала после занятий. Девочку нашли спустя сутки во дворе жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Тревогу забила мать подростка, когда вечером 21 апреля дочь не вернулась из школы. Женщина сначала пыталась найти ребенка сама, а затем обратилась в полицию.

— Были задействованы все силы: от патрульных до школьных учителей. Информацию о пропаже распространили в СМИ, — сообщили в пресс-службе УМВД.

Утром 22 апреля жительница Железнодорожного района заметила девочку, похожую на разыскиваемую, и сообщила в полицию. Подростка нашли во дворе многоэтажки. Как выяснилось, она ушла из школы после конфликта с одноклассником и не хотела возвращаться домой. Выяснилось, что это не первый побег девочки. Насилия в отношении ребенка не было.

В отношении матери составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.