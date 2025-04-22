В Ростове-на-Дону завершились поиски 13-летней школьницы, которая пропала после занятий. Девочку нашли спустя сутки во дворе жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Тревогу забила мать подростка, когда вечером 21 апреля дочь не вернулась из школы. Женщина сначала пыталась найти ребенка сама, а затем обратилась в полицию.
— Были задействованы все силы: от патрульных до школьных учителей. Информацию о пропаже распространили в СМИ, — сообщили в пресс-службе УМВД.
Утром 22 апреля жительница Железнодорожного района заметила девочку, похожую на разыскиваемую, и сообщила в полицию. Подростка нашли во дворе многоэтажки. Как выяснилось, она ушла из школы после конфликта с одноклассником и не хотела возвращаться домой. Выяснилось, что это не первый побег девочки. Насилия в отношении ребенка не было.
В отношении матери составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.