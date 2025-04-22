В Ростове-на-Дону завершились поиски 13-летней школьницы

Утром 22 апреля жительница Железнодорожного района заметила девочку, похожую на разыскиваемую, и сообщила в полицию. Подростка нашли во дворе многоэтажки. Как выяснилось, она ушла из школы после конфликта с одноклассником и не хотела возвращаться домой. Выяснилось, что это не первый побег девочки. Насилия в отношении ребенка не было.