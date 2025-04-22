Пропал в лесу: 7-летнего ребенка разыскивают в Башкирии

Как сообщают активисты, ребенок пропал сегодня на прогулке в лесу между селами Урзайбаш и Арсланово. У мальчика рост 122 сантиметра, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Он был одет в синюю спортивную кофту, бежевые штаны, синие кроссовки.