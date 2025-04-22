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Пропал в лесу: 7-летнего ребенка разыскивают в Башкирии

В Башкирии разыскивают 7-летнего мальчика.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают семилетнего Мирона Бажина. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщают активисты, ребенок пропал сегодня на прогулке в лесу между селами Урзайбаш и Арсланово. У мальчика рост 122 сантиметра, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Он был одет в синюю спортивную кофту, бежевые штаны, синие кроссовки.

Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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