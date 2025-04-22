Каждый второй белорус стал дачником, а площадь садовых товариществ — как два Минска

В Беларуси 4,7 тысячи садоводческих товариществ занимают почти 60 тысяч гектаров земли, что в два раза больше площади Минска или в четыре раза больше площади Гомеля, сообщает БелТА со ссылкой на министра экономики Юрия Чеботаря.
Он отметил, что в пиковый сезон на дачах бывает до 5 миллионов белорусов. Больше всего дач в Минской области.
«Фактически каждый второй гражданин участвует в этой жизни», — подчеркнул министр.
Юрий Чеботарь отметил, что два года назад был принят указ № 155 «О садоводческих товариществах». Минэкономики сейчас группирует по направлениям поступающие от дачников обращения по работе садовых товариществ.
«Мы уже определили на этот год задачу: сформировать эти предложения по блокам и заняться обновлением указа с учетом мнений как местных органов, так и органов госуправления, но в любом случае для реализации прав граждан», — подчеркнул министр.
Мы писали, что знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски из Гродно о ветре (здесь подробности).
Кроме того, Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси (все подробности здесь).