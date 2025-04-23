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В Самарской области установлен День ветеранов боевых действий

Областной парламент поддержал предложение фракции «Единая Россия» и внес изменения в закон о памятных датах.

Источник: пресс-служба Самарской губернской думы

22 апреля под председательством Геннадия Котельникова состоялось заседание Самарской губернской думы, на котором был принят закон об установлении в регионе новой памятной даты — Дня ветеранов боевых действий. Он будет отмечаться 1 июля.

Законопроект был разработан и внесен фракцией «Единая Россия» и единогласно поддержан на заседании профильного комитета по культуре, спору, молодежной политике и туризму.

Руководитель фракции Екатерина Кузьмичева подчеркнула актуальность этой памятной даты, отметив, что инициатором закона стали ветераны боевых действий:

— Во многих регионах нашей страны уже установлена эта памятная дата. Теперь и в Самарской области будет отмечаться День ветеранов боевых действий.

Введение отдельной памятной даты позволит объединить всех ветеранов боевых действий нашей области, повысит авторитет ветеранского регионального движения и станет элементом патриотического воспитания молодежи через примеры наших героев-земляков.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, отмечая важность и своевременность принятия этого закона, сказал:

— Наш регион гордится своими защитниками, мы должны знать и помнить каждого жителя Самарской области, кто защищал и продолжает защищать интересы нашего Отечества, в том числе в современных военных конфликтах. И наша молодежь должна впитывать такое отношение. Это лучший пример патриотического воспитания.

На заседании парламента региона был заслушан ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Самарской области Елены Лапушкиной.

Она отметила, что в этом году институту Уполномоченного по правам человека в Самарской области исполняется 25 лет. Наработанная правозащитная практика позволяет эффективно обеспечивать дополнительные гарантии государственной защиты прав и свобод человека.

Безусловный приоритет в работе омбудсмена — вопросы поддержки участников СВО и членов их семей. В 2024 году из 1072 поступивших обращений более 400 разрешено положительно, по более 500 обращениям оказана квалифицированная правовая помощь.

Геннадий Котельников отметил, что Уполномоченным по правам человека в прошлом году была проделана колоссальная работа:

— Каждое обращение тщательно рассматривалось, чтобы найти пути решения, помочь людям. Мы договорились проводить совместные приемы граждан, и первый такой прием уже состоялся в нашем обновленном Центре по работе с обращениями граждан.