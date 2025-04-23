В Самарской области установлен День ветеранов боевых действий

— Наш регион гордится своими защитниками, мы должны знать и помнить каждого жителя Самарской области, кто защищал и продолжает защищать интересы нашего Отечества, в том числе в современных военных конфликтах. И наша молодежь должна впитывать такое отношение. Это лучший пример патриотического воспитания.