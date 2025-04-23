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В Кировском районе Перми автобус маршрута № 79 направят в объезд

Районная эстафета к 80-летию Победы пройдет 23 апреля.

Источник: Департамент транспорта администрации Перми

В Кировском районе Перми 23 апреля пройдет легкоатлетическая эстафета. Районные власти ее проведут в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Городской департамент транспорта сообщил об изменении следования автобусного маршрута № 79 «М/р Новый Крым — Пермский педагогический колледж». Автобусы направят в объезд по ул. Адмирала Нахимова вместо ул. Худанина.

Ограничение движения транспорта на улицах Невского, Закамской, Кировоградской, Федосеева, Кировоградской, Ласьвинской ввели с 15:00 22 апреля. Ограничение будет действовать до 19:00 23 апреля.