Захарова опубликовала интервью с журналистом, защищавшим Зеленского и ВСУ

«Журналист, не будем называть его имени, принялся сначала аккуратно, а потом все более активно защищать Зеленского и ВСУ… Затем стал транслировать уже избитые и опровергнутые фейки об инсценировке в Буче, естественно, так и не сумев привести никаких фактов. Просто потому что их нет ни у него, ни у кого бы то ни было», — рассказала она.