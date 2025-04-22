Захарова опубликовала интервью с журналистом, защищавшим Зеленского и ВСУ

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала об интервью с корреспондентом одного из СМИ, который защищал Владимира Зеленского и ВСУ.
Захарова опубликовала в своем Telegram-канале часовое интервью с корреспондентом, поведение которого шокировало само издание, поэтому оно не вышло в эфир. Она отметила, что его голос и силуэт были изменены для того, чтобы «не дошло до самосуда».
По словам дипломата, журналист с неохотой признался, что является гражданином России и начал интервью с общих вопросов российско-американских отношений. «Поначалу все было более-менее спокойно, я давала комментарий в отношении последних контактов с Вашингтоном. Но то, что началось потом, сложно описать адекватно», — отметила Захарова.
«Журналист, не будем называть его имени, принялся сначала аккуратно, а потом все более активно защищать Зеленского и ВСУ… Затем стал транслировать уже избитые и опровергнутые фейки об инсценировке в Буче, естественно, так и не сумев привести никаких фактов. Просто потому что их нет ни у него, ни у кого бы то ни было», — рассказала она.
Дипломат добавила, что беседа закончилась «сеансом экзорцизма» — корреспондент начал смеяться, когда заговорили о зверствах бандеровцев в Курской области и страданиях советского народа в годы Великой Отечественной Войны.
По словам Захаровой, она сначала не хотела публиковать интервью, но в студии присутствовал участник спецоперации на Украине.
«Во-первых, он буквально не поверил всему происходящему перед его глазами. Во-вторых, узнав, что выпуск откладывается на неопределенный срок, сказал: “Жаль, это должны увидеть люди”. По просьбе тех, кто был по ту сторону жизни, служил и защищал нашу страну на СВО, и, так получилось, волею судеб оказался рядом, наблюдал нашу беседу, я и публикую это “интервью”, — заключила она.