Предприятие по переработке тканей за 327 миллионов рублей запустят в Башкирии

Правительство Башкирии заключило соглашение о защите инвестиций с компанией «АкиТекс», которая реализует проект по производству тканей и переработке текстильных отходов в регенерированное волокно. Сумма вложений составит 326,5 миллионов рублей. Проект получил статус приоритетного.
Как отметил генеральный директор Корпорации развития республики Наиль Габбасов, предприятие станет первым в республике, где будут использоваться производственные линии по разволокнению текстиля, изготовлению войлока, полотен, пряжи и стеклоткани. Это позволит не только улучшить экологическую ситуацию, но и создать около 126 новых рабочих мест.
Для реализации проекта инвестору предоставят земельный участок в аренду без торгов. Специалисты Корпорации развития уже провели анализ площадки, согласовали размещение производства с профильными ведомствами и проработали вопросы техприсоединения.
Первые линии по разволокнению и производству нетканых материалов планируется запустить в следующем году. Полностью предприятие выйдет на проектную мощность к 2027-ому, когда заработают цеха по выпуску стеклотканей, тканых материалов и пряжи.
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