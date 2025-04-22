Предприятие по переработке тканей за 327 миллионов рублей запустят в Башкирии

Как отметил генеральный директор Корпорации развития республики Наиль Габбасов, предприятие станет первым в республике, где будут использоваться производственные линии по разволокнению текстиля, изготовлению войлока, полотен, пряжи и стеклоткани. Это позволит не только улучшить экологическую ситуацию, но и создать около 126 новых рабочих мест.