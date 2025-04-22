Боеприпас упал на частный дом во Владимирской области

Другой снаряд сдетонировал на дороге в сторону СНТ, пострадавших также нет. Продолжается организованная эвакуация, добавил Мельников. Он отметил, что люди предупреждены, паники нет. Однако Telegram-канал 112 со ссылкой на источник сообщил, что ~в результате взрывов пострадали три человека~. Официального подтверждения этой информации пока нет.