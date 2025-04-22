Занимайте места на пляжах: В Молдове аномальная для апреля жара до +29 градусов

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 апреля на севере страны днём столбик термометра покажет +25°С, на юге +28°С.
Ночью температуры на севере будут +13°С, а на юге +15°С. В столице в среду днём будет +29°С, а ночью +15°С.
На территории всей страны ожидается облачная погода. Будет дуть Юго-Восточный ветер порывами до 2−4 м/.
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