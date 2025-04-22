Гастроли двух театров из ДНР пройдут в Москве в мае

Второго и третьего мая свои лучшие спектакли представит Донецкий РАМТ. Помимо «Левши» по мотивам произведений Николая Лескова в постановке Максима Ждановича будет представлен его же «Айболит» — детский спектакль-буффонада о добром докторе, а также спектакль о любви и мужестве «Ясным ли днем!» в постановке Марины Брусникиной.