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Гастроли двух театров из ДНР пройдут в Москве в мае

Гастроли двух театров из ДНР пройдут 2−4 мая на главной площадке СТД РФ в Москве.

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Гастроли двух театров из ДНР — Донецкого республиканского академического молодежного театра (РАМТ) и Донецкого республиканского академического театра кукол — пройдут 2−4 мая на главной площадке Союза театральных деятелей (СТД) РФ в Москве — в Театральном центре «На Страстном», сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.

В рамках гастролей зрителям покажут пять спектаклей. Два из них — «Левша» Донецкого РАМТа и «Под звуки канонады» Донецкого театра кукол — вошли в «Золотой фонд театральных постановок России» СТД РФ. Во время показов стратегический партнер «Золотого фонда» оператор «Триколор» снимет профессиональные телеверсии обеих постановок, которые позднее будут показаны на канале «Большой эфир».

Второго и третьего мая свои лучшие спектакли представит Донецкий РАМТ. Помимо «Левши» по мотивам произведений Николая Лескова в постановке Максима Ждановича будет представлен его же «Айболит» — детский спектакль-буффонада о добром докторе, а также спектакль о любви и мужестве «Ясным ли днем!» в постановке Марины Брусникиной.

Донецкие кукольники представят свои спектакли 4 и 5 мая. Один из них — семейный спектакль «Большая мечта маленького ослика» режиссера Романа Мишина, второй — патриотический спектакль-концерт «Под звуки канонады» в постановке Виталия Маринкова.

Гастроли Донецких театров в Москве, показы их лучших спектаклей на сцене Театрального центра «На Страстном», а также телесъемки двух постановок станут важным вкладом в процесс интеграции театрального искусства ДНР в культурное пространство всей России.