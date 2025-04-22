Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 23 апреля

Ругаться и ссориться — считалось, что негатив, проявленный в этот день, может вернуться бумерангом. Брать в долг или давать деньги взаймы — это сулило финансовые проблемы в будущем. Оставлять грязную посуду — верили, что это привлекает в дом бедность. Игнорировать природные знаки — если птицы ведут себя беспокойно, это могло предвещать непогоду. Лениться — день считался благоприятным для труда, а безделье могло навлечь неудачи.