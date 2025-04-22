Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 23 апреля

Какой сегодня день по народному календарю? Чем он примечателен?
23 апреля в народном календаре носит название Терентий Маревный. Этот день связан с памятью священномученика Терентия Африканского, жившего в III веке.
Название «Маревный» происходит от слова «марево» — оптическое явление, которое часто наблюдается в это время из-за переменчивой весенней погоды.
Что особенного в этот день?
Считалось, что солнце в этот день «играет» — переливается разными цветами, особенно на рассвете. Крестьяне верили, что с 23 апреля начинается настоящая весна, и природа окончательно пробуждается. В этот день наблюдали за поведением животных и птиц, чтобы предсказать погоду на ближайшие недели.
Терентий Маревный считался важным днём для начала полевых работ и проверки первых признаков устойчивого тепла.
Что делали на Руси в этот день?
23 апреля крестьяне начинали активную подготовку к посевной. Считалось, что земля уже достаточно прогрелась, и можно приступать к первым полевым работам.
Что делали в этот день:
Осматривали пашню — выходили в поле, проверяли, насколько просохла земля после таяния снега. Начинали сеять ранние культуры — если погода позволяла, сажали овёс, ячмень и горох. Готовили инвентарь — чинили сохи, бороны, проверяли телеги. Занимались пчеловодством — осматривали ульи, готовили их к летнему сезону. Собирали первые лекарственные травы — особенно ценились молодые листья мать-и-мачехи.
Что рекомендуется делать сегодня:
Выйти на природу — по народным поверьям, свежий воздух в этот день обладает особой силой. Начать посадку растений — если позволяет погода, можно сеять зелень, цветы или ранние овощи. Провести уборку в доме — выбросить ненужное, чтобы освободить место для нового. Загадать желание на рассвете — по поверью, утреннее солнце в этот день помогает исполнению мечт.
Чего не стоит делать в этот день, 23 апреля?
Народные приметы предупреждают о некоторых запретах, связанных с этим днём.
Чего нельзя делать:
Ругаться и ссориться — считалось, что негатив, проявленный в этот день, может вернуться бумерангом. Брать в долг или давать деньги взаймы — это сулило финансовые проблемы в будущем. Оставлять грязную посуду — верили, что это привлекает в дом бедность. Игнорировать природные знаки — если птицы ведут себя беспокойно, это могло предвещать непогоду. Лениться — день считался благоприятным для труда, а безделье могло навлечь неудачи.
Также не рекомендовалось:
Откладывать важные дела — считалось, что начатое 23 апреля будет успешным. Переедать — умеренность в еде в этот день сулила здоровье.
Приметы погоды на 23 апреля.
Крестьяне внимательно следили за природой, чтобы предсказать погоду на ближайшее время.
Какие приметы существовали?
Если солнце в дымке (марево) — лето будет засушливым. Туман утром — к дождю в ближайшие дни. Гром гремит — к урожайному году. Ласточки низко летают — к скорому дождю. Если берёза распустилась раньше ольхи — лето будет сухим, если наоборот — дождливым. Ветер с востока — к затяжным осадкам.
Что сулила погода в этот день?
Ясное утро — к тёплому маю. Холодный день — к затяжной весне. Дождь на Терентия — к грибному лету.