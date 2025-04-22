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На Дону из частного музея конфискуют скульптуры атамана Краснова

В Ростовской области конфискуют скульптуры атамана Краснова из частного музея.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области завершился судебный процесс о памятниках атаману-коллаборационисту Петру Краснову. Монументы конфискованы, а владельцу музея выписан штраф. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Шолоховский районный суд вынес решение об изъятии двух скульптур спорного исторического деятеля из частного музея в станице Еланской. Владельцу учреждения Владимиру Мелихову придется заплатить две тысячи рублей штрафа.

Музейный комплекс «Донские казаки в борьбе с большевиками» функционировал с 2006 года. Центральным экспонатом была бронзовая фигура Краснова, сотрудничавшего с нацистами во время ВОВ".*