На Дону из частного музея конфискуют скульптуры атамана Краснова

В Ростовской области завершился судебный процесс о памятниках атаману-коллаборационисту Петру Краснову. Монументы конфискованы, а владельцу музея выписан штраф. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
Шолоховский районный суд вынес решение об изъятии двух скульптур спорного исторического деятеля из частного музея в станице Еланской. Владельцу учреждения Владимиру Мелихову придется заплатить две тысячи рублей штрафа.
Музейный комплекс «Донские казаки в борьбе с большевиками» функционировал с 2006 года. Центральным экспонатом была бронзовая фигура Краснова, сотрудничавшего с нацистами во время ВОВ".*