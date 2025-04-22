Виртуальное голосование дачников могут узаконить в Беларуси

«В рамках этой платформы есть предложение создать дополнительный раздел для организации онлайн-голосования. Оно может применяться для любых обществ, для садовых товариществ, для кооперативов, для иных образований, где есть самоуправление граждан», — отметил Юрий Чеботарь.