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Виртуальное голосование дачников могут узаконить в Беларуси

Члены садоводческих товариществ Беларуси смогут голосовать на цифровой платформе «Умный город».

Источник: Комсомольская правда

Предложение по совершенствованию деятельности садоводческих товариществ в Беларуси озвучил министр экономики Юрий Чеботарь, сообщает БелТА.

По его словам, из-за большого количества членов садоводческих товариществ порой трудно собрать кворум, необходимый для принятия важных решений жизни дачников.

Министр предлагает для этих целей использовать цифровую платформу «Умный город», над проектом которой работают в Беларуси.

«В рамках этой платформы есть предложение создать дополнительный раздел для организации онлайн-голосования. Оно может применяться для любых обществ, для садовых товариществ, для кооперативов, для иных образований, где есть самоуправление граждан», — отметил Юрий Чеботарь.

По его убеждению, виртуальное голосование по важным проблемам жизни садоводческого товарищества действительно поможет решить проблему с кворумом, необходимым для принятия решения на общем собрании.

Кстати, каждый второй белорус стал дачником, а площадь садовых товариществ — как два Минска (здесь подробности).

Кроме того, Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси (все подробности здесь).