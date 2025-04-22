Виртуальное голосование дачников могут узаконить в Беларуси

Предложение по совершенствованию деятельности садоводческих товариществ в Беларуси озвучил министр экономики Юрий Чеботарь, сообщает БелТА.
По его словам, из-за большого количества членов садоводческих товариществ порой трудно собрать кворум, необходимый для принятия важных решений жизни дачников.
Министр предлагает для этих целей использовать цифровую платформу «Умный город», над проектом которой работают в Беларуси.
«В рамках этой платформы есть предложение создать дополнительный раздел для организации онлайн-голосования. Оно может применяться для любых обществ, для садовых товариществ, для кооперативов, для иных образований, где есть самоуправление граждан», — отметил Юрий Чеботарь.
По его убеждению, виртуальное голосование по важным проблемам жизни садоводческого товарищества действительно поможет решить проблему с кворумом, необходимым для принятия решения на общем собрании.
Кстати, каждый второй белорус стал дачником, а площадь садовых товариществ — как два Минска (здесь подробности).
Кроме того, Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси (все подробности здесь).