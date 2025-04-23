Пятнадцатилетняя девочка, пропавшая в Городце, найдена живой, сообщается на странице ПСО «Волонтер НН» в социальной сети.
Девушку искали с 20 апреля.
«Найдена! Жива!» — написали волонтеры на своей страничке.
О местонахождении девушки не уточняется.
Ее искали с 20 апреля.
Пятнадцатилетняя девочка, пропавшая в Городце, найдена живой, сообщается на странице ПСО «Волонтер НН» в социальной сети.
Девушку искали с 20 апреля.
«Найдена! Жива!» — написали волонтеры на своей страничке.
О местонахождении девушки не уточняется.