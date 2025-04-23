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Пятнадцатилетняя девочка, пропавшая в Городце, найдена живой

Ее искали с 20 апреля.

Пятнадцатилетняя девочка, пропавшая в Городце, найдена живой, сообщается на странице ПСО «Волонтер НН» в социальной сети.

Девушку искали с 20 апреля.

«Найдена! Жива!» — написали волонтеры на своей страничке.

О местонахождении девушки не уточняется.