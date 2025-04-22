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На Дону старинный особняк получил статус объекта культурного наследия

Исторический особняк Новочеркасска попал в список памятников архитектуры.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске старинный особняк на Платовском проспекте официально получил статус памятника архитектуры. Теперь двухэтажное здание под номером 64 находится под защитой государства. Соответствующая информация появилась на сайте регионального правительства.

Этот дом с богатой историей был построен как доходный и принадлежал известному фотографу. Но его история началась гораздо раньше — первоначально здание находилось во владении семьи легендарного атамана Платова.

С 1861 по 1893 годы здесь жил и работал выдающийся художник-пейзажист, академик Л. Х. Фрикке. Художник приобрел дом у внучки атамана Платова, Марфы Ивановны.

Теперь постройка находится под охраной как объект культурного наследия.