На Дону старинный особняк получил статус объекта культурного наследия

В Новочеркасске старинный особняк на Платовском проспекте официально получил статус памятника архитектуры. Теперь двухэтажное здание под номером 64 находится под защитой государства. Соответствующая информация появилась на сайте регионального правительства.
Этот дом с богатой историей был построен как доходный и принадлежал известному фотографу. Но его история началась гораздо раньше — первоначально здание находилось во владении семьи легендарного атамана Платова.
С 1861 по 1893 годы здесь жил и работал выдающийся художник-пейзажист, академик Л. Х. Фрикке. Художник приобрел дом у внучки атамана Платова, Марфы Ивановны.
Теперь постройка находится под охраной как объект культурного наследия.