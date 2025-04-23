Цену на билет на «Валдай 45P» до Макарьева сообщили нижегородцам

Нижегородцам рассказали, сколько будет стоить билет на «Валдай 45P» до Макарьева. Первый рейс состоится уже 1 мая. Такая информация появилась на сайте компании «Водолет».
Судно будет ходить по маршруту 1, 3, 8, 10 мая. Затем рейсы возобновятся только с началом лета. Нижегородцы смогут прокатиться на транспорте 2, 4, 6, 9, 11, 16, 18, 20, 23, 25 и 30 июня.
Стоимость проезда на «Валдае» из Нижнего Новгорода в одну сторону составит 770 рублей. Время в пути — около 105 минут. Отправление запланировано на 08:30, прибытие — на 10:15. Обратный рейс стартует в 13:15 и прибывает в 15:10.