Цену на билет на «Валдай 45P» до Макарьева сообщили нижегородцам

Стоимость проезда на «Валдае» из Нижнего Новгорода в одну сторону составит 770 рублей. Время в пути — около 105 минут. Отправление запланировано на 08:30, прибытие — на 10:15. Обратный рейс стартует в 13:15 и прибывает в 15:10.