Власти Ульяновска объяснили, почему перекрасили желто-синий фасад детсада

«Действительно в детском саду № 91, в первом корпусе данного дошкольного учебного заведения, проводится капитальный ремонт в рамках нового национального проекта “Молодежь и дети”… То, что на фотографиях, был промежуточный вариант… То, что у нас кого-то цветовая гамма, может быть, не устроила — это было промежуточное решение. Как вы знаете, на фасад несколько слоев краски накладывается, а соответственно понятно, что подрядчик это делает в рамках имеющейся сметы. Затем коллектив так или иначе у нас утверждал колеровку, цветовую гамму — и заведующая детским садом, и воспитатели совместно с родительской общественностью — они утвердили вот именно в таком исполнении. Мы приняли их решение… Конечно, цвета должны быть яркими и жизнерадостными», — сказал собеседник агентства.