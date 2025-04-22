Власти Ульяновска объяснили, почему перекрасили желто-синий фасад детсада

САРАТОВ, 22 апр — РИА Новости. Цветовая гамма фасада ремонтируемого детского сада в центре Ульяновска соответствует действующим нормам и правилам и отвечает пожеланиям коллектива учреждения, тогда как вызвавшая обсуждения желто-синяя окраска была «промежуточным решением», сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Накануне депутат законодательного собрания области, участник специальной военной операции Владимир Ожогин (фракция ЕР) написал в Telegram-канале, что после его обращения к главе города корпус детского сада № 91, который оказался покрашен «в жовто-блакитные цвета флага Украины», был перекрашен. Он приложил фото, на которых запечатлено, как покрашенный в две — желтую и синюю — широкие вертикальные полосы фасад здания перекрашен в несколько полос желтых и зеленых.
«Действительно в детском саду № 91, в первом корпусе данного дошкольного учебного заведения, проводится капитальный ремонт в рамках нового национального проекта “Молодежь и дети”… То, что на фотографиях, был промежуточный вариант… То, что у нас кого-то цветовая гамма, может быть, не устроила — это было промежуточное решение. Как вы знаете, на фасад несколько слоев краски накладывается, а соответственно понятно, что подрядчик это делает в рамках имеющейся сметы. Затем коллектив так или иначе у нас утверждал колеровку, цветовую гамму — и заведующая детским садом, и воспитатели совместно с родительской общественностью — они утвердили вот именно в таком исполнении. Мы приняли их решение… Конечно, цвета должны быть яркими и жизнерадостными», — сказал собеседник агентства.
По его словам, помимо этого, при выборе цвета учитывались действующие нормативные требования.
«Позиция одного из депутатов она не играет определяющего значения в выборе цветовой гаммы фасада. Учитывая, что это дошкольное образовательное учреждение находится в центральной части города, здесь мы руководствовались действующими нормами и правилами, и у нас там есть в том числе правила по так называемым красным линиям, которые утверждены городским управлением архитектуры и градостроительства, там для каждой улицы есть свой набор цветовых решений по фасадам. Но и конечно же, мнение коллектива мы никоим образом не можем игнорировать», — отметил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что ограничений на использование каких-либо сочетаний цветов в городе нет.
«У нас абсолютно все цвета допустимы, у нас абсолютно все цвета в ходу. Есть отдельные достаточно различные решения, в том числе по социальным учреждениям, в различных вариациях. Есть и синий, есть желтый, оранжевый. Вы и сами знаете, коллеги это отмечают тоже, представители журналистского сообщества и блогосферы, о том, что у нас даже герб города в принципе он ровно в том же цветовом исполнении, то есть у нас синий фон, который символизирует небо, белая колонна и золотая корона… Красота в глазах смотрящего», — добавил он.