Дзержинск готовится к первому детскому параду

Ольга Кузнецова, инструктор по физической культуре детского сада № 105, поделилась, что она занималась с ребятами не одну неделю: проводила с воспитанниками занятия по строевой подготовке, учила правильно выполнять команды, думала над парадной формой. Дети также ответственно подошли к подготовке к важному мероприятию. Они осознают возложенную на них ответственность, а само участие вызывает чувство гордости. Как поделился ученик школы № 2 Арсений Мелехин, во время прохождения строем под песню «Священная война» он чувствовал бесконечную гордость за свою школу, город, страну и глубокое уважение к нашим дорогим ветеранам и защитникам Родины.