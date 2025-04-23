Дзержинск готовится к первому детскому параду

На площади перед Дворцом детского творчества прошла репетиция парада, который пройдет 9 мая на площади Ленина.
«В год 80-летия Великой Победы департамент образования Дзержинска предложил заложить новую традицию празднования этой даты — проведение парада, в котором примут участие воспитанники детских садов и представители военно-патриотических клубов школ города. Общеобразовательные и дошкольные учебные заведения эту идею поддержали», — рассказывает директор департамента образования Ольга Палеева.
Все участники прикладывают максимум усилий, чтобы парад прошел на высоте. Несмотря на юный возраст участников, репетиция парада проходила по всем правилам военной церемонии: со знаменной группой, исполнением гимна и приветствием командующего парадом — майора запаса Игоря Якименкова, начальника дзержинского штаба Юнармии.
Ольга Кузнецова, инструктор по физической культуре детского сада № 105, поделилась, что она занималась с ребятами не одну неделю: проводила с воспитанниками занятия по строевой подготовке, учила правильно выполнять команды, думала над парадной формой. Дети также ответственно подошли к подготовке к важному мероприятию. Они осознают возложенную на них ответственность, а само участие вызывает чувство гордости. Как поделился ученик школы № 2 Арсений Мелехин, во время прохождения строем под песню «Священная война» он чувствовал бесконечную гордость за свою школу, город, страну и глубокое уважение к нашим дорогим ветеранам и защитникам Родины.
9 мая в 12 часов на площади Ленина парад в честь Дня Победы откроют воспитанники детских садов, затем эстафету подхватят школьники. Этот парад станет не только данью памяти героям-победителям, но и ярким свидетельством того, что юное поколение чтит и бережно хранит историю своей страны.