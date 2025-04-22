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Times: Украина обучит военных Британии тактике борьбы с российскими дронами

Украинские инструктора передадут опыт по борьбе с российскими беспилотниками и тактикой их использования военным из Британии и новобранцам ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украина направила своих инструкторов в Великобританию для обучения военных Соединенного Королевства тактике борьбы с российскими беспилотниками. Об этом сообщает издание The Times.

Как отмечает источник, обучение военнослужащих проходит в рамках программы Interflex, направленной на подготовку новобранцев Вооруженных сил Украины. Инструкторы, принимающие в них участие, передадут свой опыт в противодействии российским дронам и тактике их использования как военнослужащим Британии, так и военным из Украины.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, что около 15 тысяч военнослужащих ВСУ прошли обучение в Великобритании. Как сообщал ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, 100 военных киевского режима, также проходивших обучение, были переброшены командованием ВСУ в Сумскую область.