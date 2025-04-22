Китайский режиссер преподнес Никите Михалкову необычный подарок

К слову, китайский режиссер и сценарист Дин Шэн в этом году отмечает 55-летие. В его копилке не так много фильмов, но три из них сделаны с Джеки Чаном. На брифинге, прошедшем в рамках 47-го ММКФ (он проходит в столице с 17 по 24 апреля), кинематографисты рассказали, что российско-китайский фильм «Союзники» будет снимать как раз Дин Шэн. Он же — сценарист картины. Со стороны Китая так же будут оператор и художник. А вот автором идеи стал российский писатель Сергей Минаев. В главных ролях обещаны звезды Китая и России. Но пока их имена держатся в секрете.