Китайский режиссер преподнес Никите Михалкову необычный подарок

На Поварской сегодня было много людей и машин. Мастерская «12» Никиты Михалкова впервые принимала гостей после четырехлетней реконструкции здания, построенного в советские годы. Главным оформителем стильного пространства стал выдающийся художник Юрий Купер, он же создал эскиз «Бриллиантовой бабочки» — приза Евразийской кинопремии, презентация которой и состоялась сегодня в Мастерской «12».
Во время торжественной церемонии инициатор создания премии Никита Михалков сказал, что «нам всем нужно объединяться», потому что в нашем жестоком мире слишком много лжи. А потом еще долго давал комментарии журналистам, общался с коллегами из разных стран. И лично поприветствовал китайского режиссера Дин Шэна — сначала во время церемонии (Китай стал первым государством, откликнувшимся на призыв о создании Евразийской киноакадемии и премии), а потом — в кулуарах.
Михалков и Шэн фотографировались, общались через переводчика, и Дин Шэн преподнес Никите Сергеевичу красную коробку. Михалков тут же открыл ее, чтобы понять, что подарили. В коробке лежали несколько наборов черных китайских палочек.
К слову, китайский режиссер и сценарист Дин Шэн в этом году отмечает 55-летие. В его копилке не так много фильмов, но три из них сделаны с Джеки Чаном. На брифинге, прошедшем в рамках 47-го ММКФ (он проходит в столице с 17 по 24 апреля), кинематографисты рассказали, что российско-китайский фильм «Союзники» будет снимать как раз Дин Шэн. Он же — сценарист картины. Со стороны Китая так же будут оператор и художник. А вот автором идеи стал российский писатель Сергей Минаев. В главных ролях обещаны звезды Китая и России. Но пока их имена держатся в секрете.
Картина — о Японо-китайской и Великой Отечественной войнах. Оба события живо интересуют жителей Китая. А фильмы о Великой Отечественной активно смотрят в России. Съемки пройдут в России и Китае. Прокат в обеих странах обещают в конце 2026-го.