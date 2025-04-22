Хуситы заявили, что ударили по авианосцам США Harry Truman и Carl Vinson

Также в заявлении сообщается, что повстанцы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в провинции Хаджа на северо-западе Йемена. По их данным, это уже седьмой аппарат данного типа, уничтоженный «Ансар Аллах» за последний месяц.