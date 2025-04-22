Хуситы заявили, что ударили по авианосцам США Harry Truman и Carl Vinson

Бойцы движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали американские авианосцы Harry Truman и Carl Vinson, а также корабли их сопровождения. Об этом сообщил представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа в Telegram-канале.
«Ракетные войска провели две военные операции против американских авианосцев Harry Truman и Carl Vinson и сопровождающих их кораблей в Красном и Аравийском морях», — следует из текста.
Уточняется, что эти действия «Ансар Аллах» связаны с противодействием американской агрессии в Йемене и поддержкой палестинского народа.
Также в заявлении сообщается, что повстанцы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в провинции Хаджа на северо-западе Йемена. По их данным, это уже седьмой аппарат данного типа, уничтоженный «Ансар Аллах» за последний месяц.
Накануне ВС США уничтожили порт Рас-Иса в Йемене, который контролирует военно-политическое движение «Ансар Аллах».