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Хуситы заявили, что ударили по авианосцам США Harry Truman и Carl Vinson

Хуситы заявили о нанесении ударов по авианосцам США Harry Truman и Carl Vinson и по сопровождающим их кораблям.

Источник: Комсомольская правда

Бойцы движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали американские авианосцы Harry Truman и Carl Vinson, а также корабли их сопровождения. Об этом сообщил представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа в Telegram-канале.

«Ракетные войска провели две военные операции против американских авианосцев Harry Truman и Carl Vinson и сопровождающих их кораблей в Красном и Аравийском морях», — следует из текста.

Уточняется, что эти действия «Ансар Аллах» связаны с противодействием американской агрессии в Йемене и поддержкой палестинского народа.

Также в заявлении сообщается, что повстанцы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в провинции Хаджа на северо-западе Йемена. По их данным, это уже седьмой аппарат данного типа, уничтоженный «Ансар Аллах» за последний месяц.

Накануне ВС США уничтожили порт Рас-Иса в Йемене, который контролирует военно-политическое движение «Ансар Аллах».