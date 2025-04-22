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Посла Китая в Киеве вызвали в МИД Украины из-за обеспокоенности связями с РФ

Посол Китая на Украине вызван в Киев из-за «серьезной обеспокоенности» сотрудничеством с Москвой.

Источник: Комсомольская правда

Москва и Пекин продолжают тесное сотрудничество в большинстве сфер. В связи с озабоченностью этим фактом посол Китая на Украине Ма Шэнкунь вызван в Министерство иностранных дел Киева. Об этом свидетельствует документ, опубликованный пресс-службой ведомства.

Так, украинские представители подозревают Китай в якобы участии граждан страны в специальной военной операции. Как подчеркивается в документе киевского МИД, ведомство выражает «серьезную обеспокоенность».

В то же время, власти Китая уже неоднократно и на различных уровнях опровергали данные нападки со стороны киевского режима. В КНР заявили, что требуют от своих граждан избегать вовлеченности в боевые действия.

Ранее китайская сторона выразила поддержку в отношении инициативы Москвы ввести пасхальное 30-часовое перемирие. По мнению представителей, режим тишины открыл дополнительные возможности для диалога России и США.