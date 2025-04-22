В Москве арестовали генерала Росгвардии Варенцова по делу о мошенничестве

Руководитель департамента цифрового развития Росгвардии генерал-майор Михаил Варенцов арестован в российской столице, информирует ТАСС.
Арест санкционировал 235-й гарнизонный военный суд. Варенцов был задержан в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве.
«Суд отправил в СИЗО генерала Варенцова на срок предварительного следствия», — рассказал агентству историк в правоохранительных органах.
В суде уточнили, что ходатайство об аресте поступило вечером во вторник.
Ранее по данному делу арестовали начальника центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.