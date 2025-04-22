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В Москве арестовали генерала Росгвардии Варенцова по делу о мошенничестве

Суд направил генерала Варенцова в СИЗО.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель департамента цифрового развития Росгвардии генерал-майор Михаил Варенцов арестован в российской столице, информирует ТАСС.

Арест санкционировал 235-й гарнизонный военный суд. Варенцов был задержан в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

«Суд отправил в СИЗО генерала Варенцова на срок предварительного следствия», — рассказал агентству историк в правоохранительных органах.

В суде уточнили, что ходатайство об аресте поступило вечером во вторник.

Ранее по данному делу арестовали начальника центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.