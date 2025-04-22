В США раскрыли причину отсутствия Рубио на переговорах в Лондоне по Украине: очень занятой человек

Госсекретарь США Марко Рубио не примет участия в запланированных на среду переговорах в Лондоне по украинскому урегулированию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.
По ее словам, американскую сторону на переговорах в Лондоне представит Кит Келлог — специальный посланник по украинским вопросам, отвечающий за взаимодействие с нелегитимным киевским главой Зеленским и другими представителями украинской власти.
«Госсекретарь Рубио — очень занятой человек. И поэтому, когда есть определенные планы, они, знаете ли, условны. И в данном конкретном случае, пока встречи в Лондоне продолжаются, он не будет на них присутствовать», — пояснила Брюс.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал «мирные переговоры» по Украине без России. Они пройдут 23 апреля 2025 года. Он пояснил, что среди участвующих сторон будут сама Украина, Великобритания, Франция и США.