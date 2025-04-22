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Майкл Джордан возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Американский баскетболист Майкл Джордан признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории по версии портала Sportico. Его совокупный доход за карьеру достиг впечатляющей отметки в 4,15 миллиарда долларов. Шестикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион значительно опередил соперников не только за счёт выдающихся спортивных достижений, но и успешными коммерческими проектами, включая легендарное сотрудничество с Nike.

Источник: Life.ru

На втором месте рейтинга расположился американский гольфист Тайгер Вудс с доходом в 2,79 миллиарда долларов. Пятикратный победитель турниров «Мэйджор» заработал состояние как на спортивных победах, так и на многочисленных рекламных контрактах. Замыкает тройку лидеров португальский футболист Криштиану Роналду, чьи совокупные доходы оцениваются в 2,23 миллиарда долларов. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» и рекордсмен по количеству голов за национальную сборную демонстрирует впечатляющие результаты как на поле, так и в бизнесе.

Что касается Джордана, то его коммерческий успех заслуживает отдельного упоминания — личный бренд спортсмена Air Jordan продолжает приносить колоссальные доходы даже спустя годы после завершения игровой карьеры. Этот пример наглядно показывает, как спортивное мастерство в сочетании с грамотным менеджментом может превратить атлета в настоящую бизнес-империю.

Ранее Life.ru рассказывал о феноменальном достижении российского спортсмена — нападающего ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В завершившемся регулярном сезоне НХЛ он забросил 897 шайб и побил рекорд легендарного канадского снайпера Уэйна Гретцки, забившего 894 гола за свою карьеру и на долгие годы получившего титул «Великий». Овечкин продолжил успехи в плей-офф, в первом же матче отметившись дебютным голом в овертаймах плей-офф Кубка Стэнли.