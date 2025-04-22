Майкл Джордан возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

На втором месте рейтинга расположился американский гольфист Тайгер Вудс с доходом в 2,79 миллиарда долларов. Пятикратный победитель турниров «Мэйджор» заработал состояние как на спортивных победах, так и на многочисленных рекламных контрактах. Замыкает тройку лидеров португальский футболист Криштиану Роналду, чьи совокупные доходы оцениваются в 2,23 миллиарда долларов. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» и рекордсмен по количеству голов за национальную сборную демонстрирует впечатляющие результаты как на поле, так и в бизнесе.
Что касается Джордана, то его коммерческий успех заслуживает отдельного упоминания — личный бренд спортсмена Air Jordan продолжает приносить колоссальные доходы даже спустя годы после завершения игровой карьеры. Этот пример наглядно показывает, как спортивное мастерство в сочетании с грамотным менеджментом может превратить атлета в настоящую бизнес-империю.
Ранее Life.ru рассказывал о феноменальном достижении российского спортсмена — нападающего ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В завершившемся регулярном сезоне НХЛ он забросил 897 шайб и побил рекорд легендарного канадского снайпера Уэйна Гретцки, забившего 894 гола за свою карьеру и на долгие годы получившего титул «Великий». Овечкин продолжил успехи в плей-офф, в первом же матче отметившись дебютным голом в овертаймах плей-офф Кубка Стэнли.