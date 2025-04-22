Майкл Джордан возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

На втором месте рейтинга расположился американский гольфист Тайгер Вудс с доходом в 2,79 миллиарда долларов. Пятикратный победитель турниров «Мэйджор» заработал состояние как на спортивных победах, так и на многочисленных рекламных контрактах. Замыкает тройку лидеров португальский футболист Криштиану Роналду, чьи совокупные доходы оцениваются в 2,23 миллиарда долларов. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» и рекордсмен по количеству голов за национальную сборную демонстрирует впечатляющие результаты как на поле, так и в бизнесе.