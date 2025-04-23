Власти Ульяновска объяснили, почему перекрасили жёлто-синий фасад детсада

«Действительно в детском саду № 91, в первом корпусе данного дошкольного учебного заведения, проводится капитальный ремонт в рамках нового национального проекта. То, что на фотографиях, был промежуточный вариант… То, что у нас кого-то цветовая гамма, может быть, не устроила — это было промежуточное решение», — рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии Ульяновска.