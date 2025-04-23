Что можно и нельзя делать в день Терентия 23 апреля, когда узнают о заморозках

День Терентия Маревного: какой день 23 апреля, заморозки, что можно делать, что нельзя делать, приметы погоды в Беларуси.
Православная церковь 23 апреля вспоминает святого Терентия. В народе отмечают день Терентия Маревного. Считается, что именно к указанной дате разрушаются дороги, повсюду грязь.
Что нельзя делать 23 апреля.
Не рекомендуется петь и танцевать. Подобное может обернуться слезами. Не следует 23 апреля делать предложения, свататься. Предки верили, что брак окажется скоротечным и несчастливым. Нельзя критиковать окружающих, вспоминать врагов.
Что можно делать 23 апреля.
По традиции, в указанный день старались делать уборку, поливали комнатные растения, чтобы привлечь в дом добрых людей. Кроме того, перед входной дверью было принято ставить зажженные свечи, чтобы избавиться от негативной энергии.
Согласно приметам, пауки, сидящие высоко на паутине, предупреждают о заморозках. В том случае, если вечером и ночью тепло, то ждали жаркого лета.
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