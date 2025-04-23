Гады-физики на пари раскрутили

Начнем с главного героя. Его зовут Ян, и он довольно загадочный персонаж даже по меркам этой полной загадок книги. Не очень понятно, чего именно он хочет от жизни и что ему нужно от людей. И это при том, что он рассказчик и, по сути, все дальнейшие события мы видим глазами именно Яна. Ян — это та самая сорока на виселице с одноименной картины Питера Брейгеля Старшего. На полотне изображена виселица, под ней занимаются своими делами довольно беспечные крестьяне, на виселице сидит сорока. Сорока по природе болтлива, для средневековых художников и их зрителей это была вполне очевидная мысль. При этом сорока имеет мало связи с земными делами. Вот так и Ян: он находится в центре довольно важных и, возможно, роковых, опасных событий, он про них нам по-сорочьи подробно рассказывает, но сам с ними, получается, никак не связан, мы не понимаем его искренней реакции на всё происходящее.