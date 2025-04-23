Робот — не волк: «Бука» выпустила steath action Steel Seed

Все это совершенно обескураживает, потому что буквально месяц назад вышел суперхит Split Fiction (мы подробно писали о нем), где играть нужно в паре, причем одну из главных героинь зовут Зои. Героини там писательницы, одна пишет фэнтези, другая — о чудо! — мрачные киберпанковские антиутопии, которые даже выглядят примерно как уровни в Steel Seed. У этой писательницы больная тема — ее отец, который фигурирует в ее произведениях и которого она в жизни таскает по больницам, пытаясь вылечить. В Split Fiction героини по очереди оказываются в фантазиях друг друга и там делают ровно то же, что Зои в Steel Seed. Там тоже есть двойной прыжок, можно бегать по стенам, иногда нужно планировать в воздухе, но главное — в одиночку играть нельзя, только вдвоем одновременно, выполняя задания вместе.