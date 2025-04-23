Пименов: самарские «Крылья Советов» готовы рассмотреть предложения по Сергееву

Замгендиректора команды из 63-го региона заявил: 29-летний форвард находится «в прекрасной форме».
Иван Сергеев перешел в «Крылья Советов» в сентябре прошлого года из «Зенита». В петербургский клуб переехал в январе 2022-го из самарского коллектива. Также играл за столичное «Торпедо», «Тамбов», «Строгино», «Ригу» и ФК «Череповец».
В нынешнем сезоне забил за волжан восемь мячей в 18 встречах в рамках РПЛ и за 1610 минут на поле.
«Голы Сергеева говорят сами за себя — его движение, помощь команде, влияние на игру. Он в прекрасной форме», — считает замгендиректора «Крыльев» Руслан Пименов.
В разговоре с журналистом «Чемпионата» добавил, что клуб готов рассмотреть предложения по нападающему и открыт к диалогу:
«Будут голы, значит, будут и предложения».
На днях Пименов сказал, что Сергеев на две головы сильнее нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы.
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