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Пименов: самарские «Крылья Советов» готовы рассмотреть предложения по Сергееву

Замгендиректора команды из 63-го региона заявил: 29-летний форвард находится «в прекрасной форме».

Замгендиректора команды из 63-го региона заявил: 29-летний форвард находится «в прекрасной форме».

Иван Сергеев перешел в «Крылья Советов» в сентябре прошлого года из «Зенита». В петербургский клуб переехал в январе 2022-го из самарского коллектива. Также играл за столичное «Торпедо», «Тамбов», «Строгино», «Ригу» и ФК «Череповец».

В нынешнем сезоне забил за волжан восемь мячей в 18 встречах в рамках РПЛ и за 1610 минут на поле.

«Голы Сергеева говорят сами за себя — его движение, помощь команде, влияние на игру. Он в прекрасной форме», — считает замгендиректора «Крыльев» Руслан Пименов.

В разговоре с журналистом «Чемпионата» добавил, что клуб готов рассмотреть предложения по нападающему и открыт к диалогу:

«Будут голы, значит, будут и предложения».

На днях Пименов сказал, что Сергеев на две головы сильнее нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы.

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