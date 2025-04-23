Пименов: самарские «Крылья Советов» готовы рассмотреть предложения по Сергееву

Иван Сергеев перешел в «Крылья Советов» в сентябре прошлого года из «Зенита». В петербургский клуб переехал в январе 2022-го из самарского коллектива. Также играл за столичное «Торпедо», «Тамбов», «Строгино», «Ригу» и ФК «Череповец».