Дошутились до лишения гражданства: комики Романов и Комиссаренко в один день перестали быть россиянами

Романов и Комиссаренко лишились российского гражданства по инициативе ФСБ. Оба комика покинули РФ, при этом Романов работал волонтером в польском штабе по приему беженцев из Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ, отмечается на официальном сайте ФСБ. Комиссаренко заявлял на Украине, что его якобы незаконно преследуют в Белоруссии. Он подозревается в клевете на президента Белоруссии. Поэтому Комиссаренко объявили в межгосударственный розыск. Оба комика гастролируют на Западе и в своих выступлениях критикуют спецоперацию России на Украине. Они представляют угрозу для нацбезопасности РФ, им запретили въезд в Россию, подчеркнули в ФСБ.