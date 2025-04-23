Дошутились до лишения гражданства: комики Романов и Комиссаренко в один день перестали быть россиянами

Комиссаренко запретили въезд в Россию.
Комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова, выступающих в жанре стендап, лишили российского гражданства поскольку их деятельность угрожает нацбезопасности РФ. Такое решение было принято в ФСБ. Кроме того, Комиссаренко уже объявили в межгосударственный розыск. О том, как юмористы дошутились до лишения гражданства России — в материале URA.RU.
Почему Комиссаренко и Романова лишили гражданства.
Комики выступали на концертах с критикой спецоперацииФото: Размик Закарян © URA.RU.
Романов и Комиссаренко лишились российского гражданства по инициативе ФСБ. Оба комика покинули РФ, при этом Романов работал волонтером в польском штабе по приему беженцев из Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ, отмечается на официальном сайте ФСБ. Комиссаренко заявлял на Украине, что его якобы незаконно преследуют в Белоруссии. Он подозревается в клевете на президента Белоруссии. Поэтому Комиссаренко объявили в межгосударственный розыск. Оба комика гастролируют на Западе и в своих выступлениях критикуют спецоперацию России на Украине. Они представляют угрозу для нацбезопасности РФ, им запретили въезд в Россию, подчеркнули в ФСБ.
Кто такой Слава Комиссаренко и почему его посадят в Белоруссии.
Комиссаренко критикует политику РоссииФото: instagram/slavakomissarenko / (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Сначала Комиссаренко имел гражданство Белоруссии. В 2020 году там прошли массовые протесты. Комик резко критиковал разгоны силовиками демонстрантов. Он также в своих пародиях высмеивал Александра Лукашенко, которого называл «чык-чырыком». В следующем году Комиссаренко получил российское гражданство, а в 2022 году уехал из РФ.
В конце 2024 года суд в Минске заочно приговорил стендап-комика к шести годам лишения свободы. Сам Комиссаренко отреагировал мемом в соцсетях, где опубликовал шуточную справку, что глава Белоруссии не является «чык-чырыком». На сайте белорусского МВД опубликовали информацию о включении комика в список экстремистов.
Кто такой Дмитрий Романов и почему уехал из России.
Романов перечислял деньги в помощь УкраинеФото: соцсети Романова.
Юморист Романов родом из Одессы. Он переехал в Москву и получил гражданство России в 2018 году. Известность Романов получил как участник проекта Stand Up на канале ТНТ. После начала СВО он покинул РФ, переехал сначала в Турцию, а затем в Польшу. Комик начал перечислять деньги от выступлений в помощь Украине. Романов говорил, что в 2023 году он получил израильский паспорт. Кроме того, он подавал заявку на гражданство Румынии.
«Я решил, что все гражданства, которые можно получить, я хочу получить, чтобы быть максимально гражданином мира», — заявил Романов. В своем telegram-канале стендапер сообщил о намерении оформить пять гражданств для своей новорожденной дочери.