Календарь на 23 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В народном календаре 23 апреля известен как Терентий Маревный (или Терентьев день) в честь святого мученика Терентия, чье имя в народе соединилось со словом «марево» — дымка или туман, окружающий восходящее солнце. Маревным его называли за весенние распутицы и туманы, характерные для конца апреля. По утрам крестьяне следили за солнцем: если оно всходило в дымке — год обещал быть хлебородным. Если небо было чистым — требовалось в ближайшие дни перепахать и пересеять поле после заморозков или весенних дождей.