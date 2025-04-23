Инвесторы Tesla призвали Илона Маска отказаться от DOGE

Накануне публикации квартального отчета компании Tesla, у инвесторов появился ряд вопросов к главе корпорации Илону Маску. В частности, они задались вопросом: когда Маск сможет вернуться к управлению Tesla, и покончит ли он со своей работой в Департаменте эффективности правительства администрации (DOGE), пишет CBS News.
«Может ли Илон дать какие-то заверения, что в какой-то момент он скоро покончит с DOGE и политикой?» — поинтересовался один из инвесторов, — «Многие акционеры Tesla хотели бы, чтобы он переориентировал большую часть своего времени и усилий на инженерию».
В материале подчеркивается, что продажи и прибыль компании по производству электромобилей Tesla оказались в разы ниже, чем ожидали аналитики. Так, стоимость акций компании упала на 53% с последнего максимума в декабре. Тогда ценный бумаги Tesla подскочили в цене после победы Дональда Трампа на выборах президента США.
Но следующие действия Илона Маска в качестве главы DOGE оттолкнули ряд потребителей и спровоцировали протесты во многих странах. На этом фоне, соответственно, рухнули и акции Tesla.
Ранее, как писал сайт KP.RU, Маск уже задумывался над тем, чтобы оставить работу в американском правительстве. Всё из-за нападок со стороны «левых сил». Отмечается, что миллиардер устал слушать негативные отзывы как о собственном департаменте, так и о себе самом.