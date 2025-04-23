Инвесторы Tesla призвали Илона Маска отказаться от DOGE

Ранее, как писал сайт KP.RU, Маск уже задумывался над тем, чтобы оставить работу в американском правительстве. Всё из-за нападок со стороны «левых сил». Отмечается, что миллиардер устал слушать негативные отзывы как о собственном департаменте, так и о себе самом.