Стали известны время и место церемонии прощания с Зурабом Церетели: вот что надо знать

Напомним, что Церетели возглавлял крупнейшие художественные проекты международного масштаба. Его монументальные работы украшают не только Россию и постсоветское пространство, но и многие страны мира. На протяжении десятилетий мастер занимал должность главного художника советского МИД, отвечал за художественное оформление Олимпиады-80 и руководил восстановлением интерьеров храма Христа Спасителя.