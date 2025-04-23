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Стали известны время и место церемонии прощания с Зурабом Церетели: вот что надо знать

Прощание с Зурабом Церетели пройдет в полдень в храме Христа Спасителя в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Церемония прощания с Зурабом Церетели — скульптором и президентом РАХ — состоится в храме Христа Спасителя в 12:00, пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни по причине остановки сердца.

Накануне помощник скульптора Сергей Шагулашвили рассказал, что после прощания со скульптором в Москве, гражданская панихида пройдет и в Грузии.

Напомним, что Церетели возглавлял крупнейшие художественные проекты международного масштаба. Его монументальные работы украшают не только Россию и постсоветское пространство, но и многие страны мира. На протяжении десятилетий мастер занимал должность главного художника советского МИД, отвечал за художественное оформление Олимпиады-80 и руководил восстановлением интерьеров храма Христа Спасителя.

Ранее KP.RU писал, что Церетели обеспечил жильем всех родных и оставил им целое состояние.