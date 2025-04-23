Администрация Трампа рассматривает возможность повышения налогов для миллионеров

Американские чиновники выступили с инициативой повысить налоги для богатейших людей США. Окружение хозяина Белого дома Дональда Трампа занялось изучением этого вопроса. Речь идет о повышенных налогах для тех граждан, кто зарабатывает от миллиона долларов в год, уточняет The Washington Post.
По словам источников, республиканцы встретили инициативу «прохладно». Однако есть и те, кто отнесся к предложению с одобрением. Такими представителями стали вице-президент США Джей Ди Вэнс и директор по бюджету государства Рассел Воут. Они подчеркнули открытость к идее во внутренних обсуждениях администрации.
Большинство, несмотря на это, высказались против. Например, концепция столкнулась с неодобрением от советников Дональда Трампа. Ньют Гингрич, Стив Мур и Ларри Кудлоу выступили решительно против. Они считают, что план подрывает обещание Дональда Трампа сократить налоги.
Американский лидер, тем временем, готовится представить мирный план по украинскому конфликту. Он разрабатывался в течение нескольких месяцев.