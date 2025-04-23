Администрация Трампа рассматривает возможность повышения налогов для миллионеров

По словам источников, республиканцы встретили инициативу «прохладно». Однако есть и те, кто отнесся к предложению с одобрением. Такими представителями стали вице-президент США Джей Ди Вэнс и директор по бюджету государства Рассел Воут. Они подчеркнули открытость к идее во внутренних обсуждениях администрации.