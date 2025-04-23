Раскрыт сценарий изменений ключевой ставки. Какое решение Центробанк примет в пятницу

Внешние риски, в частности повышение пошлин США, скорее всего, не позволят ЦБ снизить ключевую ставку в апреле. Мировые рынки, в том числе фондовые и нефтяные, упали. При этом от цен на нефть напрямую зависят поступления в бюджет. Такая нестабильная ситуация во внешней экономике может привести к ослаблению рубля и росту инфляции. ЦБ и Минфин увеличили объёмы продаж иностранной валюты и золота из ФНБ в качестве поддержки рублю — это одна из причин его укрепления в апреле. На эти моменты обратила внимание эксперт компании «Сравни» Валентина Дорохова.