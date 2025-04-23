Раскрыт сценарий изменений ключевой ставки. Какое решение Центробанк примет в пятницу

Повысит ли Центробанк ключевую ставку.
16 марта в Центробанке сообщили, что могут рассмотреть вопрос о возможном повышении ключевой ставки. Это добавляет интриги в дебаты о возможном решении регулятора в грядущую пятницу, 25 апреля.
— Особенно в контексте роста инфляционных ожиданий населения в апреле до 13,1%. Однако повышение ставки маловероятно, поскольку уже наблюдаются признаки дезинфляции, хотя и медленной. В то же время снижение ставки абсолютно невозможно из-за высоких рисков ускорения инфляционных процессов, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Он отметил, что при принятии решения ЦБ будет руководствоваться в первую очередь динамикой инфляции и инфляционных ожиданий. Высокие ожидания создают самоподдерживающийся эффект, когда население и бизнес заранее корректируют цены и финансовое поведение, исходя из ожидаемого роста цен. Регулятор стремится «заякорить» эти ожидания через жёсткую денежно-кредитную политику.
Курс рубля, по мнению Владислава Антонова, также остаётся важным фактором. Впрочем, его влияние на ставку ограничено из-за отсутствия полноценного валютного рынка после введения санкций против Московской биржи. Сейчас курс в большей степени определяется балансом между операциями экспортёров и импортёров, чем денежно-кредитной политикой ЦБ. Если учесть, что курс доллара снижался до 81,58 рубля, ЦБ тоже возьмёт это во внимание. Укрепление рубля — это временное сдерживание инфляции.
Почему Центробанк может оставить ключевую ставку без изменений.
Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21% по итогам заседания в пятницу. Оснований для её снижения пока нет: инфляция по-прежнему превышает целевой уровень, а ценовое давление остаётся устойчивым. При этом регулятор неоднократно давал понять, что торопиться с разворотом политики не намерен. Такой прогноз сделал член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.
Несмотря на некоторое замедление роста цен в последние недели, Банк России будет стремиться закрепить тренд. Регулятор хочет дождаться уверенного и устойчивого снижения инфляционных рисков. Пока этого не произошло, ставка останется на пиковом уровне.
Валерий Тумин отметил, что потребительский спрос восстанавливается, зарплаты растут, бюджетные расходы остаются высокими. Всё это работает в пользу сохранения жёсткой денежно-кредитной политики. Ослабление может привести к росту проинфляционных рисков. Особенно на фоне внешнеполитической и курсовой неопределённости.
— 25 апреля ЦБ наверняка удержит монетарную паузу. Консенсус рынка тот же — за сохранение ставки 21%. На фоне замедления темпа инфляции и очень крепкого рубля регулятор может смягчить тон. По нашим оценкам, всё готово к первому секвестру стоимости фондирования — в июне. До конца года ожидаем снижения ставки до 17,5%, — считает эксперт по фондовому рынку «БКС “Мир инвестиций” Михаил Зельцер.
Он отметил, что если всё пойдёт по этому сценарию, то акции и ОФЗ получат веский драйвер переоценки. Доходность ОФЗ за счёт роста тела бумаг может превзойти ставки по вкладам. Проценты по банковским депозитам продолжат снижаться.
— С высокой вероятностью, ЦБ России сохранит ключевую ставку на текущем уровне 21%, и для этого есть веские основания. Мартовская годовая инфляция в 10,34% превышает февральский показатель в 10,06%, что указывает на сохраняющееся инфляционное давление в экономике. При этом базовая инфляция держится на уровне около 10%, что значительно выше целевого показателя ЦБ в 4%, — добавил Владислав Антонов.
Когда Центробанк понизит ключевую ставку.
Валерий Тумин считает, что 25 апреля небольшое снижение ставки — например, на 25 б.п. — возможно, но маловероятно. Такой шаг будет воспринят как сигнал начала цикла смягчения, чего Центробанк пока избегает. Вероятнее всего, он возьмёт паузу.
— Снижение ставки возможно ближе к концу года. Если инфляция начнёт устойчиво снижаться, а экономическая активность замедлится, Банк России сможет перейти к более мягкой политике. Пока же базовый сценарий — сохранение текущего уровня, — добавил Валерий Тумин.
Внешние риски, в частности повышение пошлин США, скорее всего, не позволят ЦБ снизить ключевую ставку в апреле. Мировые рынки, в том числе фондовые и нефтяные, упали. При этом от цен на нефть напрямую зависят поступления в бюджет. Такая нестабильная ситуация во внешней экономике может привести к ослаблению рубля и росту инфляции. ЦБ и Минфин увеличили объёмы продаж иностранной валюты и золота из ФНБ в качестве поддержки рублю — это одна из причин его укрепления в апреле. На эти моменты обратила внимание эксперт компании «Сравни» Валентина Дорохова.
— В резюме мартовского решения по ключевой ставке регулятор отметил повышенные темпы роста инфляции на рыночные услуги и продовольствие. При этом на непродовольственные товары рост цен существенно замедлился за счёт охлаждения спроса на фоне высоких ставок по кредитам. Но темпы замедления инфляции и инфляционных ожиданий должны стать устойчивыми для принятия дальнейших решений по ставке. Прогнозно Банк России займёт выжидательную позицию и в ходе своего следующего заседания 25 апреля 2025 года сохранит ключевую ставку на уровне 21%, — добавила Валентина Дорохова.
С начала года рубль укрепился на 40% к доллару, что, с одной стороны, оказывает дезинфляционное давление через снижение цен на импорт, а с другой — является следствием текущей высокой ставки, привлекающей капитал в рублёвые активы.
Таким образом, ЦБ оказался в замкнутом круге: снижение ставки может ослабить рубль, что ещё более усилит инфляционные риски. Такое мнение высказала аналитик платформы «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.
Она отметила, что, если укрепление рубля сохранится, а инфляционные тренды начнут замедляться, — возможно, во втором полугодии 2025 года ЦБ сделает первый шаг в сторону снижения ключевой ставки. Пока же регулятору необходимо добиться явного прогресса по инфляции.
— На заседании 25 апреля ЦБ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Но рынок будет внимательно следить за тональностью пресс-релиза и комментариями Эльвиры Набиуллиной: есть большая вероятность появления «мягких» или так называемых «голубиных» сигналов, на наш взгляд, что может стать твёрдым намёком на разворот политики во втором полугодии, — считает Гаянэ Замалеева.
В пятницу ЦБ не станет рисковать и понижать ставку. Этого не произойдёт, пока инфляционные ожидания бизнеса не снизятся. Такой прогноз сделал независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.
По его мнению, послаблений стоит ждать не раньше середины 2025 года. И только если инфляция устойчиво поползёт вниз. До конца года ставка может упасть до 18−19%, но это в идеальном сценарии.