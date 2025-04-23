«В шубах с сентября по май»: Геолог предупредил о глобальном похолодании в ближайшие годы

Станислав Завацки обратил внимание на то, что как раз сейчас мы находимся в галактике примерно там же, где была Солнечная система во время самого страшного события в истории земной жизни — знаменитого Пермского вымирания, когда погибла большая часть всех животных. Это произошло около 250 миллионов лет назад, то есть приблизительно один «галактический год» назад. По основной версии причиной бедствия стало внезапное извержение огромных масс магмы на территории современной Сибири. Следы этого события сохранились до наших дней в виде характерных, напоминающих лестницу древних вулканических пород под названием «траппы». Тогда случился действительно заметный рост глобальных температур, отметил геолог.