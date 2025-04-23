«В шубах с сентября по май»: Геолог предупредил о глобальном похолодании в ближайшие годы

Глобальное повышение температур в последние десятилетия — проявление обычных климатических колебаний, которые постоянно происходят в истории Земли из-за разнообразных внутренних и даже космических процессов, уверен геолог Станислав Завацки.
— Я сторонник того, что нет никакого глобального потепления. Это всё выдумано для того, чтобы выколачивать деньги из правительств, из государств. Эти временные колебания в повышении температуры, скорее всего, вызваны ротацией земной оси, — предположил в беседе с Life.ru кандидат технических наук.
В начале 2025 года европейская служба по отслеживанию климатических изменений «Коперник» сообщила, что 2024 год оказался самым жарким в истории наблюдений и средние глобальные температуры впервые пересекли условно принятую границу +1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. По мнению Станислава Завацки, именно в последние годы на климат планеты могла дополнительно повлиять и солнечная активность: наша звезда сейчас приближается к пику своего 11-летнего цикла и особенно интенсивно обрушивает на атмосферу и магнитосферу планеты потоки заряженных частиц.
Кроме того, некоторое влияние на планету оказывает даже расположение Солнечной системы в галактике, поведал геолог. Напомним, наше планетное семейство движется вокруг галактического центра и совершает один оборот примерно за 230−250 миллионов лет. Так вот, по мере этого движения Солнце вместе со всеми своими планетами периодически то немного приподнимается над плоскостью диска Млечного Пути, то оказывается чуть ниже него, и из-за этого, к примеру, меняется поток галактической радиации — частиц, летящих от бесчисленного множества окружающих нас звёзд.
Станислав Завацки обратил внимание на то, что как раз сейчас мы находимся в галактике примерно там же, где была Солнечная система во время самого страшного события в истории земной жизни — знаменитого Пермского вымирания, когда погибла большая часть всех животных. Это произошло около 250 миллионов лет назад, то есть приблизительно один «галактический год» назад. По основной версии причиной бедствия стало внезапное извержение огромных масс магмы на территории современной Сибири. Следы этого события сохранились до наших дней в виде характерных, напоминающих лестницу древних вулканических пород под названием «траппы». Тогда случился действительно заметный рост глобальных температур, отметил геолог.
Он подчеркнул, что всё это не означает полного отсутствия влияния человечества на климат, но это влияние ничтожно по сравнению с не зависящими от нас глобальными процессами.
— Температура сейчас выросла на полградуса, на градус и так далее — это всё мелочи. Надо понимать, что были периоды в жизни Земли, когда температура была на 14, на 17, даже на 24 градуса выше, чем сейчас, — объясняет Станислав Завацки.
Более того, по мнению учёного, на самом деле геологическая динамика сейчас ведёт нас не к глобальному потеплению, а, наоборот, к глобальному похолоданию. Геолог рассказал, что примерно 12 тысяч лет назад закончился последний ледниковый период, а шесть с половиной тысяч лет назад наступил пик межледниковья, когда на планете максимально потеплело.
— А теперь с небольшими колебаниями вверх-вниз — потому что ничто не бывает стабильно в истории Земли — мы идём к похолоданию. И это достаточно сильно будет видно, я думаю, уже через несколько лет. Нынешнее повышение температур очень легко и быстро может в 30-е годы смениться понижением. Я сторонник того, что так и будет и мы будем носить шубы, начиная с сентября и заканчивая апрелем — маем, — считает Станислав Завацки.