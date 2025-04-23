ФСБ: стендап-комики Комиссаренко и Романов лишены российского гражданства

Дмитрий Романов родился в 1985 году в Одессе. Будучи студентом, начал выступать в КВН в составе сборной «Республика Шкид». Переехав в Россию, участвовал в проектах «Comedy Баттл», Stand Up и «Убойная лига» на телеканале ТНТ. В дуэте с Евгением Воронецким стал победителем пятого сезона шоу «Смех без правил». В передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале вел рубрику «Светский исход». Прожил в Москве 12 лет. Получил гражданство РФ в 2018 году, а в 2023 году — параллельно гражданство Израиля. Тогда же сообщал о том, что подал документы на получение гражданства Румынии, так как среди его предков нашлись румыны. После начала специальной военной операции на Украине в 2022 году покинул Россию.