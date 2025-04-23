Умерла 24-летняя актриса Софи Найвайд, снимавшаяся в «Мамонте» и «Ное»

«Она радовала нас слишком недолго. Моя дочь была светом для всех, кто с ней встречался. Для тех из нас, кто был по-настоящему близок с Софи, мы потрясены, и нам понадобится много времени, чтобы прийти в себя после её ухода. Боже, я люблю свою дочь. Я хочу, чтобы она вернулась. Лети высоко, милая», — написала её мать актриса Шелли Гибсон в социальных сетях.
Семья Софи попросила поклонников не дарить цветы или подарки, а сделать пожертвование от её имени в Национальную сеть по борьбе с изнасилованиями, насилием и инцестом (RAINN), крупнейшую организацию по борьбе с сексуальным насилием в США.
Софи Найвайд появилась на свет 8 июля 2000 года в Берлингтоне, штат Вермонт. В возрасте всего шести лет она исполнила главную роль в дебютном фильме «Белла». К 15 годам она снялась в 12 фильмах и сериалах, среди которых стоит выделить «Мамонт» — семейная драма Лукаса Мудиссона.
Ранее Life.ru сообщал, что на 80-м году жизни ушла из жизни заслуженная артистка России Елизавета Зима. С 1991 года она работала в Смоленском государственном драматическом театре. В её репертуаре были такие запоминающиеся роли, как Диана в «Собаке на сене», Анна Андреевна в «Ревизоре», Деянира в «Укрощении строптивого» и Раневская в «Вишневом саде».