Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла 24-летняя актриса Софи Найвайд, снимавшаяся в «Мамонте» и «Ное»

Скончалась актриса Софи Найвайд, которая сыграла в фильмах «Марго на свадьбе» Ноа Баумбаха и «Ной» Даррена Аронофски. Ей было 24 года, сообщает Deadline. В некрологе семья указала, что девушка занималась самолечением, пытаясь справиться с внутренними травмами и чувством стыда, что в конечном итоге стало причиной её ухода. Точная причина смерти не называется.

Источник: Life.ru

«Она радовала нас слишком недолго. Моя дочь была светом для всех, кто с ней встречался. Для тех из нас, кто был по-настоящему близок с Софи, мы потрясены, и нам понадобится много времени, чтобы прийти в себя после её ухода. Боже, я люблю свою дочь. Я хочу, чтобы она вернулась. Лети высоко, милая», — написала её мать актриса Шелли Гибсон в социальных сетях.

Семья Софи попросила поклонников не дарить цветы или подарки, а сделать пожертвование от её имени в Национальную сеть по борьбе с изнасилованиями, насилием и инцестом (RAINN), крупнейшую организацию по борьбе с сексуальным насилием в США.

Софи Найвайд появилась на свет 8 июля 2000 года в Берлингтоне, штат Вермонт. В возрасте всего шести лет она исполнила главную роль в дебютном фильме «Белла». К 15 годам она снялась в 12 фильмах и сериалах, среди которых стоит выделить «Мамонт» — семейная драма Лукаса Мудиссона.

Ранее Life.ru сообщал, что на 80-м году жизни ушла из жизни заслуженная артистка России Елизавета Зима. С 1991 года она работала в Смоленском государственном драматическом театре. В её репертуаре были такие запоминающиеся роли, как Диана в «Собаке на сене», Анна Андреевна в «Ревизоре», Деянира в «Укрощении строптивого» и Раневская в «Вишневом саде».