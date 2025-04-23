Умерла 24-летняя актриса Софи Найвайд, снимавшаяся в «Мамонте» и «Ное»

«Она радовала нас слишком недолго. Моя дочь была светом для всех, кто с ней встречался. Для тех из нас, кто был по-настоящему близок с Софи, мы потрясены, и нам понадобится много времени, чтобы прийти в себя после её ухода. Боже, я люблю свою дочь. Я хочу, чтобы она вернулась. Лети высоко, милая», — написала её мать актриса Шелли Гибсон в социальных сетях.