Трамп сообщил о снижении таможенных пошлин в отношении Китая

Американский лидер Дональд Трамп повысил импортные тарифы в отношении Китая, дожидаясь обратной связи. Пекин предпринял контрмеры и отказался от торговой сделки с Вашингтоном. Белый дом, между тем, решил снизить таможенные пошлины в отношении КНР по аналогии с другими странами. С таким заявлением выступил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
Он также признал, что Соединенные Штаты ощущают последствия от введения повышенных тарифов. Хозяин Белого дома добавил, что экономические трудности будут преследовать Вашингтон еще какое-то время.
«У нас, на самом деле, все хорошо. Я видел, что фондовые рынки выросли, однако сейчас переходный период, он продлится еще некоторое время, но дела со всеми странами идут хорошо», — указал Дональд Трамп.
Китай, в ответ на пошлины США, остановил вложения в американские частные инвестиции. Фонды отказываются от поддержки предпринимателей из США.