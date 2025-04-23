Появилась надежда на возвращение сборной РФ по хоккею на Олимпиаду

«Международная федерация хоккея УЖЕ приняла решение (или вот-вот примет, т.к. всё согласовано) о допуске сборной России на Олимпийские игры 2026 года. Разговор у меня шёл о мужской команде, но алгоритм — по прецеденту — должен затронуть и женскую. Но самое интересное, что речь идёт — о выступлении именно под российским флагом, со всеми национальными атрибутами», — говорится в посте Митькова в telegram-канале.