Появилась надежда на возвращение сборной РФ по хоккею на Олимпиаду

Агент Митьков сообщил, что у него якобы есть информация о допуске сборной РФ по хоккею на ОИ-26.
Сборная России по хоккею якобы была допущена на Олимпийские игры 2026 года. Об этом заявил спортивный агент Андрей Митьков со ссылкой на своих информаторов. По его словам, команде согласовали выступление на Играх с российским флагом.
«Международная федерация хоккея УЖЕ приняла решение (или вот-вот примет, т.к. всё согласовано) о допуске сборной России на Олимпийские игры 2026 года. Разговор у меня шёл о мужской команде, но алгоритм — по прецеденту — должен затронуть и женскую. Но самое интересное, что речь идёт — о выступлении именно под российским флагом, со всеми национальными атрибутами», — говорится в посте Митькова в telegram-канале.
По его словам, он долго хотел рассказать об этом и других известных ему вещах, происходящих на уровне Международного олимпийского комитета, но не мог. Официального подтверждения информации не было.
Ранее сообщалось, что Россия сыграет в хоккей с США. матч между российской и американской сборными пройдет не раньше сентября 2025 года, сообщила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.