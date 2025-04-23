Кратковременные дожди ожидают в Самарской области днем 23 апреля

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют на среду осадки и тепло до 27 градусов.
Специалисты местного учреждения считают, что днем 23 апреля в Самарской области сохранится переменная облачность. Одновременно обещают кратковременные дожди.
Столбики термометров в регионе будут показывать от +22 до почти +27 градусов по Цельсию. Ветер подует с юго-востока с порывами примерно от 8 до 13 метров в секунду.
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