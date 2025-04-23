Более 20 погибших и введение режима повышенной готовности: подробности о нападении на туристов в Дели

На союзной территории Джамму и Кашмир в Индии произошла стрельба, повлекшая за собой более 20 погибших. Террористы совершили нападение на иностранных граждан. В связи с этим полиция округа Дели усилила меры безопасности. Местные власти объявили режим повышенной готовности, пишет агентство ANI.
Нападение произошло в Пахалгаме, который наиболее часто выбирают туристы в качестве места для отдыха. Преступники, вооружившись автоматами, открыли огонь по иностранцам в долине Байсаран. Силовики прибыли на место и оцепили территорию. Сотрудники оперативных структур ведут поиск нападавших.
«В Дели объявлен режим повышенной готовности после теракта в Пахалгаме в Джамму и Кашмире. Полиции Дели также поручено внимательно следить за туристическими местами и другими важными зонами», — уточняется в материале.
По предварительным данным, среди погибших нет граждан России. Личности пострадавших от рук террористов пока не установлены. Однако индийские журналисты подметили интригующее совпадение. Террористы напали на отдыхающих во время визита в Индию вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он встречался с местным премьером Нарендрой Моди.
На теракт, между тем, отреагировали индийские политики. Они назвали инцидент крупнейшим нападением в отношении мирных лиц с 2000 года. Нарендра Моди подчеркнул, что все виновные будут пойманы и наказаны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со случившимся терактом. Он адресовал письмо премьеру Индии. Владимир Путин подчеркнул, что терактам нет оправдания.
Отмечается, что боевики стреляли по группе туристов, среди которых, преимущественно, фиксируют граждан Индии. Они приехали посмотреть на луг Байсаран, славящийся живописностью природы. Получившие огнестрельные ранения туристы госпитализированы в больницы.
Ранее в России осудили на восемь лет жителя Калуги. Преступник состоял в запрещенной в РФ организации и участвовал в подготовке к теракту в Крокусе. Он изготавливал коктейли Молотова для напавших на мирных граждан боевиков. Россияне стали случайными жертвами агрессии.