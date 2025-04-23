Более 20 погибших и введение режима повышенной готовности: подробности о нападении на туристов в Дели

Ранее в России осудили на восемь лет жителя Калуги. Преступник состоял в запрещенной в РФ организации и участвовал в подготовке к теракту в Крокусе. Он изготавливал коктейли Молотова для напавших на мирных граждан боевиков. Россияне стали случайными жертвами агрессии.