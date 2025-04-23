Мурашко: участники СВО смогут пройти репродуктивную диспансеризацию

Каждый гражданин России имеет право пройти репродуктивную диспансеризацию. У всех есть доступ к такого рода медицинскому осмотру. Бойцы, вернувшиеся со специальной военной операции, так же смогут ее пройти, отметил в диалоге с ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.