Трамп: США снизят таможенные пошлины в отношении Китая

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона уменьшит таможенные пошлины в отношении товаров из Китайской Народной Республики.
При этом он подчеркнул, что в любом случае ставка «не будет равняться нулю».
«145 процентов — это очень много, они не будут такими высокими. Они совершенно точно не будут столь высокими. Они существенно снизятся, но не будут равны нулю», — сказал Трамп.
Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.
Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 государств и территорий.
Ранее Трамп заявил, что тарифы Соединённых Штатов на китайскую продукцию в размере 145 процентов могут быть снижены.
Также стало известно, что Белый дом опроверг данные о повышении американских тарифов до 245 процентов на товары из КНР.