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Bild: Германия хочет выдворить посла РФ с церемонии к 80-летию Победы

В Германии пригрозили выдворить посла России с мероприятий к 80-летию Победы.

Источник: Комсомольская правда

По информации немецкого издания Bild, российскому послу в Германии Сергею Нечаеву могут запретить посещение памятного мероприятия в Бранденбурге, посвященного победе над нацизмом.

«Мы запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах. Если посол все равно придет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил», — заявил глава Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколь, чьи слова приводит издание.

Публикация представляет эти слова как прямую угрозу удаления посла с памятного события, причем в достаточно грубой форме.

Ранее в Госдуме России выступили с жесткой оценкой немецких планов по перемещению армейских частей в восточном направлении. Так, депутат ГД РФ Андрей Колесник раскритиковал намерения ФРГ по возможной переброске сил НАТО.