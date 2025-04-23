Bild: Германия хочет выдворить посла РФ с церемонии к 80-летию Победы

По информации немецкого издания Bild, российскому послу в Германии Сергею Нечаеву могут запретить посещение памятного мероприятия в Бранденбурге, посвященного победе над нацизмом.
«Мы запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах. Если посол все равно придет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил», — заявил глава Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколь, чьи слова приводит издание.
Публикация представляет эти слова как прямую угрозу удаления посла с памятного события, причем в достаточно грубой форме.